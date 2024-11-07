Омичам нравится ездить за рулем в нетрезвом виде и без прав.

Сотрудники омской Госавтоинспекции провели рейд «Трезвость», во время которого пресекли 265 нарушений ПДД. Автоинспекторы поймали 22 водителя, которые ехали за рулем в нетрезвом виде. Еще 22 водителя управляли автомобилем без водительских прав. Кроме того, 25 машин поместили на специализированную стоянку.

Во время рейда сотрудники ГИБДД также вели профилактические беседы, где напоминали о вреде алкоголя для здоровья и опасности для вождения. За вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав. За повторное нарушение – уголовное наказание.