Омск-Информ
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·Общество

На территории соседнего региона разыгралась непогода.

Сегодня, 7 ноября, на федеральной трассе Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск произошло ограничение движения транспорта. Причиной стала снежная буря.

Как уточнили «Омск-информу» в Госавтоинспекции Омской области, ограничения ввели с 15:00 по омскому времени, они коснулись только территории Новосибирской области. Проезд закрыли для грузового и пассажирского транспорта.

Чтобы не допустить скопления транспорта в Омской области, госавтоинспекторы информируют омских водителей, что бурю стоит переждать на автостоянке. Также по специальному каналу связи уведомления об ограничении движения получают дальнобойщики.

·Общество

На территории соседнего региона разыгралась непогода.

Сегодня, 7 ноября, на федеральной трассе Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск произошло ограничение движения транспорта. Причиной стала снежная буря.

Как уточнили «Омск-информу» в Госавтоинспекции Омской области, ограничения ввели с 15:00 по омскому времени, они коснулись только территории Новосибирской области. Проезд закрыли для грузового и пассажирского транспорта.

Чтобы не допустить скопления транспорта в Омской области, госавтоинспекторы информируют омских водителей, что бурю стоит переждать на автостоянке. Также по специальному каналу связи уведомления об ограничении движения получают дальнобойщики.