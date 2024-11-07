Американский нападающий «ястребов» спас команду за две секунды до окончания основного времени, но в овертайме «Авангард» быстро пропустил.

Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли в выездном матче «Адмиралу» из Владивостока со счетом 2:3. Дублем в этой игре отметился американский форвард «ястребов» Рид Буше, но его усилия принесли команде лишь одно очко.

Буше забросил первую шайбу на 25-й секунде матча. Хозяева площадки отыгрались во втором периоде, а на 48-й минуте вышли вперед. В концовке встречи «Авангард» заменил вратаря на шестого полевого игрока, и за две секунды (!) до сирены Буше сравнял счет, переведя игру в овертайм. Там удача оказалась на стороне хозяев, которые не стали тянуть с выяснением отношений и уже на первой минуте забросили решающую шайбу.

С выезда по маршруту Хабаровск – Владивосток «ястребы» везут 3 очка из 4. В следующий понедельник, 11 ноября, «Авангард» сыграет дома против питерского СКА. Начало матча в 19.30.