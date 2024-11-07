Омск-Информ
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·Общество

Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС России.
Сегодня пожар произошел в Калачинске. Около 09:30 из-за неосторожности хозяина там загорелся дом.
– Дознаватели МЧС России предварительно установили, что собственник жилья сушил обувь с помощью электрической сушки для обуви. После чего вытащил ее из нее, а сушилку оставил на полу включенной в розетку. В результате этого случился пожар, – сообщили в МЧС.
На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух машинах. Они справились с огнем к 09:46. Площадь пожара составила 23 кв. м. В происшествии никто не пострадал.
·Общество

Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС России.
Сегодня пожар произошел в Калачинске. Около 09:30 из-за неосторожности хозяина там загорелся дом.
– Дознаватели МЧС России предварительно установили, что собственник жилья сушил обувь с помощью электрической сушки для обуви. После чего вытащил ее из нее, а сушилку оставил на полу включенной в розетку. В результате этого случился пожар, – сообщили в МЧС.
На место происшествия выезжали 8 спасателей на двух машинах. Они справились с огнем к 09:46. Площадь пожара составила 23 кв. м. В происшествии никто не пострадал.