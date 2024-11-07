Омск-Информ
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·Происшествия

Жительница села в Русско-Полянском районе зарезала обидчика. 

В Омской области вынесен приговор 30-летней жительнице села Добровольск Русско-Полянского района. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, около 23 часов 30 минут 10 мая во дворе дома в селе Цветочном сельчанка узнала, что ранее судимый мужчина из личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения ее 44-летнему возлюбленному. Желая отомстить, она ударила обидчика ножом в грудь.

Потерпевший был госпитализирован, но через несколько часов скончался. Приговором суда сельчанке назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать 1 миллион рублей в качестве возмещения родственнику потерпевшего морального вреда.

·Происшествия

Жительница села в Русско-Полянском районе зарезала обидчика. 

В Омской области вынесен приговор 30-летней жительнице села Добровольск Русско-Полянского района. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, около 23 часов 30 минут 10 мая во дворе дома в селе Цветочном сельчанка узнала, что ранее судимый мужчина из личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения ее 44-летнему возлюбленному. Желая отомстить, она ударила обидчика ножом в грудь.

Потерпевший был госпитализирован, но через несколько часов скончался. Приговором суда сельчанке назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать 1 миллион рублей в качестве возмещения родственнику потерпевшего морального вреда.