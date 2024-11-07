Молодой человек и даже родной отец говорили, что Анастасии Горбановской нужно прежде всего похудеть.

24-летняя омичка Анастасия Горбановская станет героиней свежего выпуска шоу «Новый день» на телеканале ТВ-3. В ходе передачи участницам помогают преобразиться внешне и внутренне.

Анастасия пришла на проект «Новый день», чтобы научиться отстаивать свои личные границы и поднять самооценку. Девушка уверена, что все проблемы в личной жизни появляются из-за ее слабого характера и неуверенности в себе. Несмотря на то что героине пока что не удалось построить серьезных отношений, в ее жизни все-таки было двое близких мужчин: лучший друг, в которого она была влюблена, и бывший парень, который стеснялся Анастасии.

Расставание с молодым человеком героиня вспоминает с болью. Бывший парень разбил ей сердце и еще раз указал ей на недостатки, из-за которых Настю буллили еще в школе.

– Я познакомилась с парнем в социальной сети. Мы встретились. Для меня было удивительно, что, пока мы шли по улице, он постоянно оборачивался. Оказалось, он боялся, что нас увидят вместе. Он не хотел этого, потому что я полная, – рассказала омичка.

Даже родной отец говорит ей о том, что нужно похудеть. Одна из ведущих передачи, Саша Шанкара, подготовила для участницы натальную карту, которая показала, что для самореализации Насте нужно быть открытой миру, выступать на сцене, дарить людям эмоции.

Помочь в раскрытии себя Анастасии также вызвалась блогер Наталья Гасанханова,которая точно знает, что такое внутренний стержень и как его прокачать. При поддержке известной наставницы Настя сделает первый шаг на пути к счастливому будущему. Изменилась девушка и внешне. Насколько удачно все получилось, предстоит оценить зрителям.