Омск-Информ
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·Общество

Воздушные суда обрабатывают противообледенительной жидкостью.

Сегодня, 7 ноября, в Омском аэропорту предупредили, что из-за позднего прибытия самолетов в Омск, неблагоприятных погодных условий и обработки самолетов противообледенительной жидкостью в утренние часы наблюдаются задержки рейсов.

В частности, борт компании ИКАР, летевший из Сочи в Омск, ушел на запасной аэродром в Новосибирск. С сохранением неблагоприятного прогноза погоды на весь день в аэропорту рекомендовали рассчитывать время прибытия с учетом дорожной ситуации в городе. Регистрация на внутренние рейсы открывается за два часа до вылета и закрывается за 40 минут до вылета.

·Общество

Воздушные суда обрабатывают противообледенительной жидкостью.

Сегодня, 7 ноября, в Омском аэропорту предупредили, что из-за позднего прибытия самолетов в Омск, неблагоприятных погодных условий и обработки самолетов противообледенительной жидкостью в утренние часы наблюдаются задержки рейсов.

В частности, борт компании ИКАР, летевший из Сочи в Омск, ушел на запасной аэродром в Новосибирск. С сохранением неблагоприятного прогноза погоды на весь день в аэропорту рекомендовали рассчитывать время прибытия с учетом дорожной ситуации в городе. Регистрация на внутренние рейсы открывается за два часа до вылета и закрывается за 40 минут до вылета.