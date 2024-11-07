Омск-Информ
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·Политика

Пока он является исполняющим обязанности главы.
По данным ЕГРЮЛ, 5 ноября в Любинском городском поселении сменился глава. Вместо Инны Копцевой в статусе исполняющего обязанности руководит администрацией поселка теперь Александр Спичак.
Спичак окончил Московский технологический институт по направлению «Управление проектами», сейчас обучается в ОмГПУ по программе магистратуры «Государственное и муниципальное управление». Он также принимал участие в СВО.
·Политика

Пока он является исполняющим обязанности главы.
По данным ЕГРЮЛ, 5 ноября в Любинском городском поселении сменился глава. Вместо Инны Копцевой в статусе исполняющего обязанности руководит администрацией поселка теперь Александр Спичак.
Спичак окончил Московский технологический институт по направлению «Управление проектами», сейчас обучается в ОмГПУ по программе магистратуры «Государственное и муниципальное управление». Он также принимал участие в СВО.