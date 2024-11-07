Омск-Информ
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·Общество

В районах снежная буря будет сильнее, чем в городе.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в Омской области в четверг, 7 ноября. В регшионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит -2...-7 градусов. Также синоптики обещают метель. В регионе ожидаются снегопады и ветер 15-20 м/с, местами до 23 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица. По данным Gismeteo, в Омске будет -1...-6 градусов. Также возможны снегопады. Скорость ветра составит 15-17 м/с.

·Общество

В районах снежная буря будет сильнее, чем в городе.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в Омской области в четверг, 7 ноября. В регшионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит -2...-7 градусов. Также синоптики обещают метель. В регионе ожидаются снегопады и ветер 15-20 м/с, местами до 23 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица. По данным Gismeteo, в Омске будет -1...-6 градусов. Также возможны снегопады. Скорость ветра составит 15-17 м/с.