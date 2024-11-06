Мужчина обманул молодого человека и оставил без жилья.

Кировский районный суд Омска признал 51-летнего экс-председателя попечительского совета омского «Детского дома № 4» виновным в мошенничестве. Его приговорили к 3 годам принудительных работ с удержанием 15 % зарплаты.

По данным прокуратуры, в июне 2021 году мужчина воспользовался доверительными отношениями с бывшим воспитанником школы-интерната, инвалидом по психическому заболеванию, и похитил у него 575,5 тыс. рублей. Эти деньги сирота получил, когда продал унаследованную квартиру.

– Сирота- инвалид, получивший от знакомых по завещанию квартиру в селе Красноярка, лишился жилья после того, как обратился за помощью к подсудимому – омскому предпринимателю, который вместо обещанной юридической помощи в части вступления в наследство и по другим вопросам продал квартиру сироты, а деньги похитил, – сообщает Следственный комитет.

Свою вину мужчина не признал. Он заявил, что сирота заплатил ему эти деньги за услуги.

Суд обязал его возместить ущерб.