Похожая ситуация случилась в другом районе, но в данном случае угнали автомобиль.
Сразу в двух районах Омской области раскрыты креативные угоны транспортных средств. Так, в Крутинском районе местный предприниматель сообщил полиции о пропаже с территории кафе трактора. Правоохранители обнаружили в помещении кафе спящего 56-летнего рабочего заведения. Он сознался, что накануне вечером распивал здесь спиртные напитки, а после решил добраться до дома на тракторе. Где лежат ключи, он знал. Завел и поехал через лес, где и застрял. Бросив машину, мужчина вернулся в кафе и уснул. Ранее сельчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, причинение легкого вреда здоровью и за кражу. Похожая ситуация отмечена в Таре. В полицию поздно ночью пришли два местных жителя, 21 и 18 лет: старший заявил, что младший угнал принадлежащий ему автомобиль «Тойота-Марк-2». Полицейские выяснили, что после совместного распития спиртного 18-летний житель Тары воспользовался тем, что приятель уснул, и умыкнул ключи от автомашины. Юный угонщик думал покататься по городу, но на соседней улице съехал в кювет. После молодой человек явился с повинной к приятелю, который отвел его в полицию, где написал заявление об угоне. Сейчас проводятся дальнейшие проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».