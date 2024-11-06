По данным правоохранителей, жительница региона поставила на поток подделывание подтверждений о переводе.

Омские полицейские завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обвиняемая – 20-летняя жительница Исилькульского района, которая почти за год совершила 10 преступлений в Омске и была задержана сотрудниками уголовного розыска на съемной квартире в Ленинском округе. Следствием установлено: с апреля 2023 года по март 2024 года молодая девушка заходила на сайты бесплатных объявлений, списывалась с продавцами сотовых телефонов и договаривалась о личной встрече. Она сразу же соглашалась с обозначенной суммой, даже не торгуясь. После чего на экране своего телефона показывала подтверждение о переводе и быстро исчезала под разными предлогами. Владельцы гаджетов в скором времени обнаруживали, что остались без телефонов и денег.

Все потерпевшие девять человек оказались жителями Центрального, Кировского и Ленинского округов города Омска. Их 9 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Суммы материальных ущербов варьируются от 4000 до 33 000 рублей.

Кроме того, полицейские выяснили, что сельчанка похожим образом рассчиталась в магазине на улице 70 лет Октября. Приобрела женскую одежду на сумму 12 000 рублей и показала поддельный чек об оплате.

Общий материальный ущерб составил почти 130 000 рублей. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд. Судебное заседание обвиняемая ожидает в следственном изоляторе.