Каждый найдет для себя идеальный вариант досуга – и экстремалы, и любители адреналина, и приверженцы спокойного отдыха и восстанавливающих процедур.

Аквапарк «АкваРио» приглашает провести зимние праздники активно. Летний отдых в разгар зимы – это незабываемые впечатления и заряд бодрости.

Для посетителей доступны релакс-процедуры, оздоровительные программы и, конечно, водные аттракционы, купание в бассейнах.

В «АкваРио» каждый найдет для себя идеальный вариант отдыха – и экстремалы, и любители адреналина, и приверженцы спокойного отдыха и восстанавливающих процедур.

Тех, кто выбирает активный и эмоциональный отдых, ждут:

7 горок;

детский водный городок;

развлекательный бассейн с джакузи;

волновой бассейн;

выплывной термальный уличный бассейн.

Уличный бассейн – это настоящее блаженство в зимнее время. Только представьте, вы плаваете в горячей воде, а над головой у вас звездное небо и красивый снегопад – непередаваемые эмоции!

Для тех, кто выбирает спокойный и размеренный отдых, прекрасно подойдет СПА-комплекс. Здесь 5 видов бань на любой вкус, соляная пещера, искусственное солнце, джакузи и купель.

Для ценителей банных процедур и релакс-терапии отличным выбором станет посещение уникального термального комплекса «РиоТермы», где расположены расул, хаммам, березовая баня, баня «Погребок», баня индивидуальных парений, зона контрастных процедур, душ впечатлений.

Посетители также могут воспользоваться услугами массажного кабинета, fish-пилинга или посетить сеансы парений, оздоровительные практики. На территории развлекательного комплекса работают кафе, где можно вкусно перекусить.

Огромное разнообразие услуг делает отдых интересным и полезным для всей семьи. Ведь «АкваРио» – это не только отдых и развлечения, это еще и прекрасный вариант укрепления иммунитета. Бассейны, бани, контрастные процедуры дают в комплексе отличный закаливающий эффект, снимают стресс и восстанавливают активность и работоспособность – это то, что нужно в период праздничных каникул.

Уже стали доброй традицией – яркие и интересные новогодние представления в «АкваРио», которые организует команда анимации для гостей аквапарка. В этом году новогодние представления для детей в аквазоне состоятся 25 декабря с 17:30 до 18:00 и 26 декабря с 15:30 до 16:00. В программе интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой, тематические конкурсы, сувениры от аквапарка.

С 1 по 8 января в аквазоне и фойе аквапарка также пройдут праздничные мероприятия: тематические конкурсы, розыгрыши призов. С самыми маленькими гостями будут работать аниматоры.

Режим работы аквапарка в период новогодних каникул:

28–30.12.2024 – с 10:00 до 22:00

31.12.2024 – с 10:00 до 20:00

1.01.2025 – с 14:00 до 22:00

2–8.01.2025 – с 10:00 до 22:00

За яркими эмоциями приходите в «АкваРио»!!! Подробности по тел. 485-300, ул. Завертяева, 5.

https://vk.com/akvarioomsk

ООО «АкваРИО» ИНН 5501115668. Реклама. 0+