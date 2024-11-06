Омск-Информ
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·Общество

Работодатели не оплачивали обучение сотрудников, хотя должны были.
Прокуратура нашла нарушения в деятельности четырех детских садов в Омске. Как сообщили в ведомстве, в октябре педагоги этих учреждений прошли курсы «Первая помощь в образовательной организации» и заплатили за них, хотя за повышение квалификации педагогов должен платить работодатель.
Прокуратура внесла представления заведующим детских садов. От них потребовали компенсировать педагогам расходы на обучение, которые составляли от 300 до 700 рублей.
·Общество

Работодатели не оплачивали обучение сотрудников, хотя должны были.
Прокуратура нашла нарушения в деятельности четырех детских садов в Омске. Как сообщили в ведомстве, в октябре педагоги этих учреждений прошли курсы «Первая помощь в образовательной организации» и заплатили за них, хотя за повышение квалификации педагогов должен платить работодатель.
Прокуратура внесла представления заведующим детских садов. От них потребовали компенсировать педагогам расходы на обучение, которые составляли от 300 до 700 рублей.