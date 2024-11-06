Омск-Информ
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·Общество

Неприятные погодные явления будут сопровождаться гололедицей, снежными заносами.

В среду, 6 ноября, в Омской области ожидается погода, типичная для этого периода. По данным синоптиков, жителей ожидают температурные качели: от –4…–9 градусов ночью до –2…+3 градусов днем. Все это будет сопровождаться штормовым ветром до 16–20 м/с, снежными заносами, гололедицей, метелью.

В четверг, 7 ноября, характер погоды не изменится.

·Общество

Неприятные погодные явления будут сопровождаться гололедицей, снежными заносами.

В среду, 6 ноября, в Омской области ожидается погода, типичная для этого периода. По данным синоптиков, жителей ожидают температурные качели: от –4…–9 градусов ночью до –2…+3 градусов днем. Все это будет сопровождаться штормовым ветром до 16–20 м/с, снежными заносами, гололедицей, метелью.

В четверг, 7 ноября, характер погоды не изменится.