Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Водитель ехал по дороге и вел собаку на поводке.

В одном из омских телеграм-каналов появилось видео, как омский водитель выгуливает собаку, похожую на алабая, на машине. Омич надел на животное ошейник и поводок, после чего протащил поводок через окно авто.

По словам очевидцев, собаке пришлось бежать рядом с автомобилем, который ехал по дороге на проспекте Мира. В УМВД России по Омской области рассказали, что ведомство проведет проверку по факту произошедшего, сообщает Ngs55.

·Общество

Водитель ехал по дороге и вел собаку на поводке.

В одном из омских телеграм-каналов появилось видео, как омский водитель выгуливает собаку, похожую на алабая, на машине. Омич надел на животное ошейник и поводок, после чего протащил поводок через окно авто.

По словам очевидцев, собаке пришлось бежать рядом с автомобилем, который ехал по дороге на проспекте Мира. В УМВД России по Омской области рассказали, что ведомство проведет проверку по факту произошедшего, сообщает Ngs55.