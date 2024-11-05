Этой ночью ожидается ухудшение погодных условий.

Сегодня, 5 ноября, Госавтоинспекция Омской области предупредила водителей об ухудшении погодных условий. В ведомстве рассказали, что грядущей ночью в регионе ожидается похолодание и снегопад, что отразится на дорожной обстановке.

Омским водителям напомнили, что в таких условиях особенно важно соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Также во время снегопада стоит снижать скорость, чтобы предотвратить ДТП.

Кроме того, водителям стоит учитывать, что пешеходы могут не заметить автомобиль во время непогоды. Что касается пешеходов, то им следует переходить дорогу только в том случае, когда они видят, что водители их пропускают.