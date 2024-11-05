Омск-Информ
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·Общество

Работы выполнены на 97 %.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе рекультивации Кировской свалки. Работы выполняет подрядная организация ООО «БМТ-сервис» за 2,1 миллиарда рублей. Основная работа уже сделана. 

– Готовность полигона сегодня – 97 %. Устройство семислойного противофильтрационного «пирога» уже завершено, подрядчик занимается организацией временных проездов, планировкой и благоустройством прилегающей к массиву территории, – пояснил Шелест.

Бригады работают в две смены. Задействованы 10 человек и 16 единиц спецтехники.

Ранее предполагалось, что рекультивация полигона завершится весной нынешнего года.

·Общество

Работы выполнены на 97 %.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ходе рекультивации Кировской свалки. Работы выполняет подрядная организация ООО «БМТ-сервис» за 2,1 миллиарда рублей. Основная работа уже сделана. 

– Готовность полигона сегодня – 97 %. Устройство семислойного противофильтрационного «пирога» уже завершено, подрядчик занимается организацией временных проездов, планировкой и благоустройством прилегающей к массиву территории, – пояснил Шелест.

Бригады работают в две смены. Задействованы 10 человек и 16 единиц спецтехники.

Ранее предполагалось, что рекультивация полигона завершится весной нынешнего года.