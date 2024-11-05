К хищению зерна оказался причастен сторож зернотока.

В полицию обратился фермер с заявлением о краже крупной партии зерна.

По его словам, во время кампании пшеницу вывозили на открытую площадку. Однако работники стали замечать, что урожай понемногу пропадает. Однако руководитель предприятия не мог назвать количество пропавшего зерна. После тщательного обхода территории одного из домовладений полиция обнаружила 200 мешков с пшеницей. Хозяином и виновным в хищении оказался ночной сторож зернотока.

Он вывозил пшеницу во время дежурства и складировал ее в сарае. Суммарный ущерб составил 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Его могут приговорить к 5 годам лишения свободы. Ранее сторож к уголовной ответственности не привлекался.