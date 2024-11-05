Омск-Информ
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·Общество

Сильный ветер со снегом накроет регион уже завтра.
Омское МЧС начало рассылать штормовое предупреждение из-за непогоды. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 6 и 7 ноября в Омской области ожидается метель (мокрый снег, местами сильный снег и сильный ветер порывами 15–20 м/с, в южной части региона – до 23 м/с). Также синоптики обещают отложения мокрого снега, гололед и снежные заносы на дорогах. С 8 ноября ожидается похолодание.
МЧС России призывает соблюдать осторожность:
  • не превышать скорость,
  • избегать резких маневров,
  • не ездить на летней резине,
  • не оставлять машину рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами, деревьями.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций – 101.
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·Общество

Сильный ветер со снегом накроет регион уже завтра.
Омское МЧС начало рассылать штормовое предупреждение из-за непогоды. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 6 и 7 ноября в Омской области ожидается метель (мокрый снег, местами сильный снег и сильный ветер порывами 15–20 м/с, в южной части региона – до 23 м/с). Также синоптики обещают отложения мокрого снега, гололед и снежные заносы на дорогах. С 8 ноября ожидается похолодание.
МЧС России призывает соблюдать осторожность:
  • не превышать скорость,
  • избегать резких маневров,
  • не ездить на летней резине,
  • не оставлять машину рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами, деревьями.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций – 101.
1216