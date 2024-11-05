Омск-Информ
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·Происшествия

Причина пожара неизвестна.
Вчера днем в селе Азово Омской области произошел пожар. Загорелись сено и солома, заготовленные на зиму для кормления скота.
На место выехали 6 пожарных на двух единицах техники. Сообщение в МЧС поступило около 15:26. К 15:45 пожарные ликвидировали открытое горение.
За это время огонь уничтожил 14 тонн кормов, которые хранились на улице.
·Происшествия

Причина пожара неизвестна.
Вчера днем в селе Азово Омской области произошел пожар. Загорелись сено и солома, заготовленные на зиму для кормления скота.
На место выехали 6 пожарных на двух единицах техники. Сообщение в МЧС поступило около 15:26. К 15:45 пожарные ликвидировали открытое горение.
За это время огонь уничтожил 14 тонн кормов, которые хранились на улице.