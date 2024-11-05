Омск-Информ
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Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Дорожные службы завершили работы на двух участках трассы Называевск – Исилькуль. На отрезках 69–70 км и 70–72 км обновлено дорожное полотно. Об успешном выполнении работ сообщил губернатор Виталий Хоценко.
– Обновили очередные участки дороги Называевск – Исилькуль в Исилькульском районе, – рассказал Виталий Хоценко. – Отремонтировали трассу благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
В этом году также был отремонтирован участок 35–37 км  в границах Называевского района.
В 2025 году ремонт трассы продолжится. Работы в следующем году запланировано провести на участке 37–43 км. В 2026 году дорожные строители приступят к обновлению полотна на участке 43–45 км.
·Авто

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Дорожные службы завершили работы на двух участках трассы Называевск – Исилькуль. На отрезках 69–70 км и 70–72 км обновлено дорожное полотно. Об успешном выполнении работ сообщил губернатор Виталий Хоценко.
– Обновили очередные участки дороги Называевск – Исилькуль в Исилькульском районе, – рассказал Виталий Хоценко. – Отремонтировали трассу благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
В этом году также был отремонтирован участок 35–37 км  в границах Называевского района.
В 2025 году ремонт трассы продолжится. Работы в следующем году запланировано провести на участке 37–43 км. В 2026 году дорожные строители приступят к обновлению полотна на участке 43–45 км.