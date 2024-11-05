Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Торговый комплекс с известным всем омичам названием располагается на улице Ядринцева.

На улице Ядринцева, расположенной на окраине Центрального округа Омска, продают торговый комплекс «Радость». За объект площадью около 800 кв. м собственник просит 42 млн рублей.

К плюсам ТК продавец относит расположение в густонаселенном микрорайоне с большим количеством потенциальных покупателей и транспортным потоком (магазин стоит у дороги). В «Радости» два этажа плюс цоколь – различные магазины формата «у дома», кабинеты и подсобные помещения. Рядом с комплексом расположена большая парковка.

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·Экономика/Бизнес

Торговый комплекс с известным всем омичам названием располагается на улице Ядринцева.

На улице Ядринцева, расположенной на окраине Центрального округа Омска, продают торговый комплекс «Радость». За объект площадью около 800 кв. м собственник просит 42 млн рублей.

К плюсам ТК продавец относит расположение в густонаселенном микрорайоне с большим количеством потенциальных покупателей и транспортным потоком (магазин стоит у дороги). В «Радости» два этажа плюс цоколь – различные магазины формата «у дома», кабинеты и подсобные помещения. Рядом с комплексом расположена большая парковка.

1009