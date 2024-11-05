Омск-Информ
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·Происшествия

Она переходила дорогу там, где это не разрешается.
Сегодня около 06:55 на проспекте Карла Маркса случилось ДТП. В районе остановки «Магазин «Голубой огонек» 24-летний водитель автомобиля Kia сбил 59-летнюю женщину.
Как сообщили в полиции, омичка переходила проезжую часть в неположенном месте. От травм, полученных в ДТП, она скончалась.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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·Происшествия

Она переходила дорогу там, где это не разрешается.
Сегодня около 06:55 на проспекте Карла Маркса случилось ДТП. В районе остановки «Магазин «Голубой огонек» 24-летний водитель автомобиля Kia сбил 59-летнюю женщину.
Как сообщили в полиции, омичка переходила проезжую часть в неположенном месте. От травм, полученных в ДТП, она скончалась.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
1191