Омск-Информ
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·Промышленность

Производство снизилось на 4–6 %.
Омскстат опубликовал данные о производстве продуктов в Омской области в январе – сентябре 2024 года. По сравнению с 2023 годом, в регионе стали производить меньше мяса птицы, мяса КРС, молока и яиц. Производство мяса упало на 6,2 %, молока – на 5,8 %, яиц – на 4,7 %.
– Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе – сентябре 2024 года составил 4743 килограмма (в январе – сентябре 2023 г. – 4542 кг), средняя яйценоскость одной курицы-несушки – 226 штук яиц (в январе – сентябре 2023 г. – 222 шт.), – отмечается в докладе Омскстата о социально-экономическом положении.
Отметим, что производство яиц снижается уже пару месяцев подряд.
·Промышленность

Производство снизилось на 4–6 %.
Омскстат опубликовал данные о производстве продуктов в Омской области в январе – сентябре 2024 года. По сравнению с 2023 годом, в регионе стали производить меньше мяса птицы, мяса КРС, молока и яиц. Производство мяса упало на 6,2 %, молока – на 5,8 %, яиц – на 4,7 %.
– Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе – сентябре 2024 года составил 4743 килограмма (в январе – сентябре 2023 г. – 4542 кг), средняя яйценоскость одной курицы-несушки – 226 штук яиц (в январе – сентябре 2023 г. – 222 шт.), – отмечается в докладе Омскстата о социально-экономическом положении.
Отметим, что производство яиц снижается уже пару месяцев подряд.