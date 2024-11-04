Омск-Информ
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·Авто

Причиной стали мокрый снег, ветер и похолодание.
Сегодня «Сибуправтодор» объявил штормовое предупреждение на дорогах в Омской области из-за пепогоды. В регионе наблюдается мокрый снег, ветер до 17 м/с и похолодание от +5 до –3 градусов.
– Организации, обслуживающие участки федеральных автодорог, готовы оперативно приступить к работам по очистке и противогололедной обработке. От водителей требуется особая осторожность и соблюдение скоростного режима, соответствующего сложным метеоусловиям, – сообщает «Сибуправтодор».
Отметим, что в конце недели в Омской области снова ожидается непогода. Синоптики обещают метель, гололед и снежные заносы.
·Авто

Причиной стали мокрый снег, ветер и похолодание.
Сегодня «Сибуправтодор» объявил штормовое предупреждение на дорогах в Омской области из-за пепогоды. В регионе наблюдается мокрый снег, ветер до 17 м/с и похолодание от +5 до –3 градусов.
– Организации, обслуживающие участки федеральных автодорог, готовы оперативно приступить к работам по очистке и противогололедной обработке. От водителей требуется особая осторожность и соблюдение скоростного режима, соответствующего сложным метеоусловиям, – сообщает «Сибуправтодор».
Отметим, что в конце недели в Омской области снова ожидается непогода. Синоптики обещают метель, гололед и снежные заносы.