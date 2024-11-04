Омск-Информ
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·Происшествия

Пожар потушили. Никто из жильцов не пострадал.
Сегодня утром в Омске снова произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 08:50 на улице Урицкого в Ленинском округе загорелась крыша одного из частных домов.
На место происшествия выехали 20 спасателей, которые задействовали 5 единиц техники. В 09:35 пожар ликвидировали. Его площадь составила 40 кв. м.
В происшествии никто не пострадал. Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.
·Происшествия

Пожар потушили. Никто из жильцов не пострадал.
Сегодня утром в Омске снова произошел пожар. Как сообщили в МЧС, около 08:50 на улице Урицкого в Ленинском округе загорелась крыша одного из частных домов.
На место происшествия выехали 20 спасателей, которые задействовали 5 единиц техники. В 09:35 пожар ликвидировали. Его площадь составила 40 кв. м.
В происшествии никто не пострадал. Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.