Мужчину с потерей памяти вернули родным росгвардейцы.

Вчера вечером сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на проходной одного из объектов топливно-энергетического комплекса Омска. Сержант Александр Ватулин и прапорщик Игорь Донехно выехали на место. Контролер сообщил росгвардейцам, что возле КПП бродит неизвестный мужчина.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина забыл, где живет. Оказалось, более 6 часов назад в полицию поступило заявление об уходе из дома на улице 20-го Партсьезда 78-летнего мужчины, страдающего потерей памяти.

Его доставили в полицию, после чего передали родственникам.