Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Муромцевском районе.
Вчера около 23:40 в поселке Муромцево Омской области случилось ДТП. Как сообщили в ГИБДД, 24-летний парень на автомобиле ВАЗ-21214 сбил 34-летнего мужчину, который вышел на дорогу.
Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Муромцевском районе.
Вчера около 23:40 в поселке Муромцево Омской области случилось ДТП. Как сообщили в ГИБДД, 24-летний парень на автомобиле ВАЗ-21214 сбил 34-летнего мужчину, который вышел на дорогу.
Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.