В некоторых частях региона синоптики обещают осадки.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет 0...+5 градусов. В некоторых районах температура опустится до –6.

Местами синоптики также обещают небольшие и умеренные осадки, гололедные явления и отложения мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске сегодня днем будет 0 градусов. К вечеру похолодает до –2. Осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит 11 м/с.