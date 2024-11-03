Омск-Информ
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·Происшествия

56-летний горожанин за рулем велосипеда двигался в попутном направлении.

Сегодня, в 20 часов, стало известно о дорожно-транспортном происшествии на улице 10 лет Октября. Сотрудники полиции предварительно установлено, что  39-летний водитель «Митсубиси», двигаясь по ул. 10 лет Октября, врезался в велосипедиста, двигающегося в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний велосипедист, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Окончательно причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

56-летний горожанин за рулем велосипеда двигался в попутном направлении.

Сегодня, в 20 часов, стало известно о дорожно-транспортном происшествии на улице 10 лет Октября. Сотрудники полиции предварительно установлено, что  39-летний водитель «Митсубиси», двигаясь по ул. 10 лет Октября, врезался в велосипедиста, двигающегося в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний велосипедист, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Окончательно причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проверки.