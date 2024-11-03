Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

8-летний мальчик доставлен в больницу.

Сегодня в 14:00 часов стало известно о ДТП в Октябрьском округе с участием несовершеннолетнего пешехода. Предварительно установлено, что 34-летняя омичка на «мицубиси» наехала на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии 8-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

8-летний мальчик доставлен в больницу.

Сегодня в 14:00 часов стало известно о ДТП в Октябрьском округе с участием несовершеннолетнего пешехода. Предварительно установлено, что 34-летняя омичка на «мицубиси» наехала на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии 8-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.