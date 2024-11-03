Иномарка протаранила прицеп манипулятора.

Омич погиб на трассе Омск – Тюмень, за которой прочно закрепилось название «трасса смерти». Авария произошла накануне под Заводоуковском. По предварительным данным, автомобиль «Субару» врезался в стоящий у светофора прицеп манипулятора «Хино».

От страшного удара погибли 57-летний водитель «субару» из Новосибирска и 44-летний пассажир из Омска.

На месте работает заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников. Движение по трассе в районе ДТП временно ограничено и осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы регулируют поток транспорта.