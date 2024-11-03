Омск-Информ
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·Общество

При снижении пилот доложил о сильном обледенении.

В пятницу, 1 ноября, во время полета по маршруту Омск – Москва пилот авиакомпании «Сибирь» (S7), доложил о сильном обледенении и недостоверных показателях приборной скорости.

Это произошло уже на подлете к московскому аэропорту Домодедово. Потому экипаж перевел самолет в режим набора высоты, уточняет телеграм-канал Aviaincident.

Борт благополучно приземлился в Москве по расписанию.

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·Общество

При снижении пилот доложил о сильном обледенении.

В пятницу, 1 ноября, во время полета по маршруту Омск – Москва пилот авиакомпании «Сибирь» (S7), доложил о сильном обледенении и недостоверных показателях приборной скорости.

Это произошло уже на подлете к московскому аэропорту Домодедово. Потому экипаж перевел самолет в режим набора высоты, уточняет телеграм-канал Aviaincident.

Борт благополучно приземлился в Москве по расписанию.

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