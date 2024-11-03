Омск-Информ
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·Происшествия

15-летнему подростку понадобилась медицинская помощь.

Вчера, 2 ноября, в 19.35 часов, стало известно о ДТП в Чкаловском поселке Омска.

Полицейские предварительно установили, что 26-летний водитель «Шкоды» наехал на 15-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.

Школьнику понадобилась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки

·Происшествия

15-летнему подростку понадобилась медицинская помощь.

Вчера, 2 ноября, в 19.35 часов, стало известно о ДТП в Чкаловском поселке Омска.

Полицейские предварительно установили, что 26-летний водитель «Шкоды» наехал на 15-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.

Школьнику понадобилась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки