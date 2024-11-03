Горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Полицейскими раскрыт грабеж в супермаркете в центре Омска. Как уточнили правоохранители, в продуктовом супермаркете на улице 10 лет Октября некий омич похитил с витрины алкоголь, после чего скрылся в неизвестном направлении. Однако его тут же взяла частная охрана, которая и передала воришку полицейским.

Дознавателем в ходе допроса установлено, что ночью горожанин подшофе зашел в торговый зал. Сначала он пытался похитить две упаковки шашлыков, но был остановлен работниками магазина. Затем горожанин вернулся, разбил две бутылки шампанского. Схватив еще три бутылки алкогольного напитка, он красиво убежал прямо на глазах у продавцов, которые пытались его вразумить. Сумма причиненного ущерба составила около 700 рублей.

Подозреваемым оказался 37-летний омич, работающий электрогазосварщиком в строительной фирме. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, мошенничество и хулиганство.

По данному факту в отделе полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».