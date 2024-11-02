Бывшая телеведущая Ольга Прудникова вернулась в Омск, чтобы занять важный пост в команде губернатора.

Известная омская телеведущая и бывшая вице-губернатор Ставропольского края Ольга Прудникова возвращается в Омск. По данным источников портала «Омск-информ», она станет советником губернатора Виталия Хоценко.

Как уточнили инсайдеры, Ольга Прудникова уже приехала в Омск и ждет назначения. Вероятно, советник – не конечная точка карьеры в команде главы региона. Судя по тенденции, которой придерживается Виталий Хоценко, специалиста взяли «на перспективу» на более значимый пост. О какой именно должности идет речь, неизвестно.

Ольга Прудникова родилась в Омске, окончила Иркутский государственный университет по специальности «филология и журналистика». Стала известной журналисткой в конце 1990-х – начале 2000-х годов, работая на телеканале «ТелеОмск-АКМЭ» в качестве ведущей программы «Новости-Пульс» и шеф-редактором Службы новостей.

В 2008 году уехала из Омска на Ямал. С февраля 2009 года занимала должность заместителя директора департамента информации и общественных связей Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2011 году работала начальником управления стратегического планирования аппарата губернатора Ямало-Ненецкого АО.

С 2013 года делала карьеру чиновницы на Ставрополье. Сначала Ольга Прудникова получила пост заместителя руководителя аппарата правительства. А в 2014-2018 годах работала вице-губернатором по внутренней политике.

С 2019 года до настоящего времени работала в Москве заместителем главы Росзаповедцентра. С апреля 2019 года занимала должность директора департамента управделами и кадровой политики министерства природных ресурсов, работала в Государственной думе, курировала масштабные экологические инвестиционные инициативы. В частности, курировала соколиный центр «Камчатка», созданный по поручению президента, который занимался реинтродукцией редких видов ловчих птиц.