Омск-Информ
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Для оперативной уборки снега задействовано 35 единиц техники.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об уборке дорог от последствий осадков. Дорожники начали приводить в порядок городские трассы еще ночью. Для оперативной уборки снега было задействовано 35 единиц дорожной техники.

– Несмотря на то что днем температура поднимается выше нуля, в ночное время даже небольшой минус может приводить к серьезным проблемам для автомобилистов, – пояснил Шелест.

  Особое внимание уделялось местам, подверженным подтоплениям. В дневное время на этих точках работает откачивающая техника.

Для оперативной уборки снега задействовано 35 единиц техники.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об уборке дорог от последствий осадков. Дорожники начали приводить в порядок городские трассы еще ночью. Для оперативной уборки снега было задействовано 35 единиц дорожной техники.

– Несмотря на то что днем температура поднимается выше нуля, в ночное время даже небольшой минус может приводить к серьезным проблемам для автомобилистов, – пояснил Шелест.

  Особое внимание уделялось местам, подверженным подтоплениям. В дневное время на этих точках работает откачивающая техника.