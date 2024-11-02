В Госавтоинспекции напомнили о правилах безопасности.

В омской Госавтоинспекции рекомендовали автолюбителям выглянуть в окно и быть осторожнее в условиях мокрого снега.

Неблагоприятные погодные условия, интенсивные осадки в виде снега приводят к осложнению ситуации на дорогах. В Госавтоинспекции рекомендуют водителям в первую очередь снизить скорость. Кроме того, в таких условиях необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

Автолюбителей призывают быть внимательными и осторожными при совершении маневров. Наиболее опасные участки – это мостовые переходы и путепроводы, крутые спуски и повороты дорог, зоны пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

О непогоде предупредили и пешеходов. Инспекторы рекомендуют на пешеходном переходе убеждаться, что водители пропускают вперед. Чтобы быть заметными на дороге, необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы.