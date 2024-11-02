За три года размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличится почти в два раза.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года увеличится до 97 тыс. рублей. Сейчас он равен 49 тысячам.

– Продолжится увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году – 83 тыс. рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тыс. рублей, – заявил Котяков на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

В 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска 140 календарных дней составит около 800 тыс. рублей.