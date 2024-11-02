Омск-Информ
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·Общество

В субботу днем ожидаются снег с дождем. Но потепление не за горами.

Рабочая неделя, длившаяся шесть дней, завершается пасмурной погодой. Сегодня, 2 ноября, в Омске ожидаются снег с дождем, +2 градуса и ветер южных направлений. В воскресенье ожидается резкое потепление до +11 градусов, но продлится оно всего один день.

После этого температура воздуха начнет постепенно снижаться. На следующей неделе пойдет снег.

·Общество

В субботу днем ожидаются снег с дождем. Но потепление не за горами.

Рабочая неделя, длившаяся шесть дней, завершается пасмурной погодой. Сегодня, 2 ноября, в Омске ожидаются снег с дождем, +2 градуса и ветер южных направлений. В воскресенье ожидается резкое потепление до +11 градусов, но продлится оно всего один день.

После этого температура воздуха начнет постепенно снижаться. На следующей неделе пойдет снег.