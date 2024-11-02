Одна из самых загруженных дорог города станет безопаснее. Работы близятся к завершению.

На окраине Омска близится к завершению ремонт 4-километрового участка Сыропятского тракта – от границы города до гипермаркета «Бауцентр». На сегодняшний день готовность объекта составляет 85 %, сообщает «Вечерний Омск». Подрядчик должен сдать дорогу к концу ноября.

Укладка трех слоев асфальта уже завершена, нанесена пластиковая разметка, заасфальтировали тротуар и велодорожку, установили десять остановочных павильонов (по пять в каждом направлении). До 5 ноября на дороге закончат устанавливать металлический отбойник для разделения встречных потоков и исключения выездов на встречную полосу движения. Также сотрудники подрядной организации ставят опоры освещения. В течение ноября появятся дорожные знаки и пять светофоров.

В следующем году реконструируют последний участок Сыропятского тракта – от «Бауцентра» до путепровода через железную дорогу и улицу 3-й Разъезд.