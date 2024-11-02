В рамках благоустройства территории сделали пешеходные дорожки, установили урны, лавочки и фонари, а также высадили деревья и кустарники.
Мэрия Омска сообщила о завершении работ по благоустройству сквера имени Алексея Петухова, расположенного за КДЦ «Кристалл» в городке Нефтяников. Зеленую территорию привели в порядок на средства, выделенные в рамках программы инициативного бюджетирования «Решают люди».
Общая площадь благоустройства составила 4,6 тыс. кв. м. Подрядчик убрал старый асфальт, обустроил бордюры, выложил дорожки тротуарной плиткой, установил лавочки и урны, разбил клумбы и протянул в сквере линию наружного освещения.
– На объекте также проведено озеленение: высажены кустарники, деревья, многолетние цветы, посеян газон. Общая стоимость работ по благоустройству сквера составила порядка 12 млн рублей, – сообщил глава Советского округа Омска Сергей Финашин.
Сейчас в Омске ведется отбор инициативных проектов, которые реализуют в 2025 году. В администрацию Советского округа поступило 24 заявления на участие, 17 из них получили одобрение.