ДТП произошло прямо на пешеходном переходе.

Сегодня, 1 ноября, в Крутинском районе Омской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 18:55.

Полицейские прибыли на место происшествия и предварительно установили, что 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал в поселке Крутинка по улице Ленина. В районе дома № 21 он сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 44-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку.