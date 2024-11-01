Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла сегодня днем на Левобережье.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после смерти сотрудника строительной фирмы из-за «нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 143 УК РФ).

По версии следствия, 1 ноября около 14:00 каменщик строительной компании находился на 15-м этаже строящегося дома, который находится по адресу улица Кабанова, 2. Рабочий упал с высоты и скончался на месте от полученных травм.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они осматривают стройплощадку, ведут допрос очевидцев и рабочих, а также проводят другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств трагедии. Ведется поиск виновников.

·Происшествия

Трагедия произошла сегодня днем на Левобережье.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после смерти сотрудника строительной фирмы из-за «нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 143 УК РФ).

По версии следствия, 1 ноября около 14:00 каменщик строительной компании находился на 15-м этаже строящегося дома, который находится по адресу улица Кабанова, 2. Рабочий упал с высоты и скончался на месте от полученных травм.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они осматривают стройплощадку, ведут допрос очевидцев и рабочих, а также проводят другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств трагедии. Ведется поиск виновников.