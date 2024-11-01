Омск-Информ
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·Спорт

Форвард уезжает по семейным обстоятельствам.

33-летний канадский нападающий «Авангарда» Линден Вей возвращается на родину и расторгает контракт с клубом. Причиной стали некие семейные обстоятельства. 

– Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным, – говорит в заявлении ХК.

Форвард влился в омскую команду минувшим летом. Он является лучшим бомбардиром «Авангарда» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За 20 проведенных матчей он набрал 19 очков. На счету Вея семь голов и 12 результативных передач партнерам по команде.

 «Ястребы» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, уступая зоне плей-офф шесть очков. 

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·Спорт

Форвард уезжает по семейным обстоятельствам.

33-летний канадский нападающий «Авангарда» Линден Вей возвращается на родину и расторгает контракт с клубом. Причиной стали некие семейные обстоятельства. 

– Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным, – говорит в заявлении ХК.

Форвард влился в омскую команду минувшим летом. Он является лучшим бомбардиром «Авангарда» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За 20 проведенных матчей он набрал 19 очков. На счету Вея семь голов и 12 результативных передач партнерам по команде.

 «Ястребы» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, уступая зоне плей-офф шесть очков. 

4504