Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

К проекту возникло много вопросов с эстетической и инженерной точек зрения.

На сегодняшнем заседании архитектурно-градостроительного совета омские архитекторы «завернули» проект многоэтажки по ул. Конева – ул. 3-я Енисейская на левом берегу Иртыша. Его отправили на доработку.

У экспертов возникло много вопросов с  эстетической и инженерной точек зрения. Застройщику и проектировщикам предложили подумать, как они обеспечат безопасность строительства на сложных грунтах рядом с рекой Замарайкой.

Мэр Сергей Шелест поддержал позицию архитекторов.

·Общество

К проекту возникло много вопросов с эстетической и инженерной точек зрения.

На сегодняшнем заседании архитектурно-градостроительного совета омские архитекторы «завернули» проект многоэтажки по ул. Конева – ул. 3-я Енисейская на левом берегу Иртыша. Его отправили на доработку.

У экспертов возникло много вопросов с  эстетической и инженерной точек зрения. Застройщику и проектировщикам предложили подумать, как они обеспечат безопасность строительства на сложных грунтах рядом с рекой Замарайкой.

Мэр Сергей Шелест поддержал позицию архитекторов.