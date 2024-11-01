Бездомные рецидивисты до последнего отрицали групповой характер преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оценила законность обвинительного приговора по уголовному делу в отношении двух ранее судимых граждан без определенного места жительства. В июле их признали виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлено, что в конце июля прошлого года приятели после распития спиртного в леске на берегу Иртыша нанесли 34-летнему собутыльнику телесные повреждения и ножевое ранение. После чего они спрятали тело погибшего в кустах, накрыв одеялом.

Труп менее удачливого участника попойки был обнаружен местными жителями спустя неделю после совершенного преступления. Кроме того, органами следствия установлена причастность обвиняемых к краже электрического кабеля стоимостью 11 700 рублей из подвала многоэтажки на Заозерной.

Вину в совершении преступлений мужчины признали частично, отрицая групповой характер преступлений. С учетом мнения государственного обвинителя суд первой инстанции назначил одному из них наказание в виде 14 лет 6 месяцев, другому – 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Не согласившись с приговором, осужденные оспорили его в апелляционном порядке, однако вышестоящая судебная инстанция оставила приговор без изменения, а жалобу виновных – без удовлетворения.