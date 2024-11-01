В ходе экскурсии на ОНПЗ спортсменам рассказали как о производстве, так и о заводской программе «Здоровье и благополучие».

Игроки обновленного состава «Авангарда» смогли впервые посетить крупнейший нефтеперерабатывающий завод России. Спортсменам и руководству хоккейного клуба в рамках ознакомительной экскурсии показали современные технологические объекты предприятия, среди которых комплекс глубокой переработки нефти. Благодаря запуску флагманского проекта Омский НПЗ сумел добиться рекордной глубины переработки – практически 100 %.

– Омский НПЗ – наш давний партнер. То, на каком высоком технологичном уровне здесь все организовано, действительно впечатляет. Отрадно, что большое внимание предприятие уделяет экологическим характеристикам производства, – поделился впечатлениями генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Делегация хоккейного клуба также посетила объединенную операторную, откуда осуществляется дистанционное управление множеством технологических процессов на заводе. Смонтированная на объекте автоматическая система управления обеспечивает непрерывное круглосуточное ведение процесса и позволяет проводить ремонт или замену отдельных элементов без остановки оборудования. В объединенной операторной хоккеисты «Авангарда» пообщались с сотрудниками ОНПЗ, среди которых немало болельщиков клуба. Заводчане напрямую задали игрокам интересующие их вопросы и взяли автографы у звезд омского хоккея.

– Среди жителей Омской области хоккей – один из самых любимых видов спорта. Благодаря компании «Газпром нефть» в Омске построена одна их самых современных хоккейных арен России. Наше предприятие тоже не остается в стороне, второй год мы поддерживаем развитие массового хоккея в регионе. Совместный проект с Федерацией хоккея и министерством спорта Омской области сделал занятия этим видом спорта более доступными для всех омичей, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В ходе экскурсии спортсменам рассказали о программе «Здоровье и благополучие», которая четвертый год реализуется на ОНПЗ. Хоккеисты оценили тренажерный зал предприятия, где сотрудники занимаются бесплатно. Тренировки – это только часть системы по охране здоровья, разработанной экспертами в области медицины, психологии и здорового питания специально для ОНПЗ. Как результат, каждый третий специалист Омского нефтеперерабатывающего завода имеет паспорт здоровья и регулярно участвует в активностях программы.