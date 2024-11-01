Омск-Информ
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·Авто

Из-за перепадов температур в регионе наблюдается туман.
На дорогах Омской области, особенно на трассах, ухудшилась видимость из-за тумана. Сотрудники ГИБДД предупредили водителей и посоветовали им быть осторожнее.
– Помните, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари, – отметили в ГИБДД.
Водителям также советуют не превышать скорость, обозначать габариты автомобиля при остановке, а по ночам вообще не останавливаться на неосвещенной дороге. 
·Авто

Из-за перепадов температур в регионе наблюдается туман.
На дорогах Омской области, особенно на трассах, ухудшилась видимость из-за тумана. Сотрудники ГИБДД предупредили водителей и посоветовали им быть осторожнее.
– Помните, что в условиях тумана расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости используйте на автомобиле противотуманные фары и фонари, – отметили в ГИБДД.
Водителям также советуют не превышать скорость, обозначать габариты автомобиля при остановке, а по ночам вообще не останавливаться на неосвещенной дороге. 